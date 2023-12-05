Жильцы аварийного дома в Барнауле пожаловались на холодные батареи перед морозами

Барнаульцы обратились в следственные органы — они уже организовали выездную проверку Жильцы аварийного трехэтажного дома на улице Смирнова, 83, пожаловались на холодные батареи и бездействие управляющей компании "Наследие".
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