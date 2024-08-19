«Морально не готов к такому»: Larian шокировала игроков тизером новой «злой» ко...

«Морально не готов к такому»: Larian шокировала игроков тизером новой «злой» концовки Baldur’s Gate 3Larian Studios до сих пор не раскрыла дату выхода седьмого крупного патча для своей фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3, но продолжает дразнить фанатов наполнением обновления.