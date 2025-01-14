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Царьград

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Меркурис: США могут бросить Украину через 100 дней. Дело в переговорах

Меркурис: США могут бросить Украину через 100 дней. Дело в переговорах

Военный аналитик считает, что американцы отстранятся от Киева, если там не начнут задумываться о мирном диалоге с Россией.

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