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Царьград

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"Хоронить пустые гробы": Дело убитого внучкой бывшего мэра Самары обернулось абсурдом

"Хоронить пустые гробы": Дело убитого внучкой бывшего мэра Самары обернулось абсурдом

Громкое дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи - в расправе созналась их родная внучка - обернулось совершенным абсурдом.

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