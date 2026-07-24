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Царьград

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Китай зарегистрировал 5,19 млн новых автомобилей на электродвигателях

Китай зарегистрировал 5,19 млн новых автомобилей на электродвигателях

В Китае в первом полугодии зарегистрировали 5,19 млн NEV, что составляет 49,4% всех авто. Всего за шесть месяцев - 10,51 млн новых автомобилей и 5,11 млн мотоциклов.

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