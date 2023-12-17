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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камила Валиева: «У меня в планах продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах, работать ведущей»

«У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах – ждите по этому поводу новостей в следующем году! Также я хочу продолжать работать ведущей, потому что мне очень понравился опыт в «Новой песне года», а еще учиться, учиться и еще раз учиться и, конечно же, пробовать себя в новых сферах», – сказала фигуристка.

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