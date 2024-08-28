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NGA: США открыли доступ ВСУ к сотням тысяч снимков для нападения на РФ

NGA: США открыли доступ ВСУ к сотням тысяч снимков для нападения на РФ

Директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт заявил о предоставлении всеобщего доступа к сотням тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.

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