IRIB: Иран отверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию

Иран категорически отверг обвинения в обстрелах Саудовской Аравии с иракской территории. США и Иран вступили в новую фазу конфликта после взаимных атак, начавшихся 8 июля, но после обмена ударами стороны прекратили боевые действия 24 июля.
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