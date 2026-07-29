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Царьград

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IRIB: Иран отверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию

IRIB: Иран отверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию

Иран категорически отверг обвинения в обстрелах Саудовской Аравии с иракской территории. США и Иран вступили в новую фазу конфликта после взаимных атак, начавшихся 8 июля, но после обмена ударами стороны прекратили боевые действия 24 июля.

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