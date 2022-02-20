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«Налегайте на белок»: эксперты рассказали, как протеин помогает побороть постковид

«Налегайте на белок»: эксперты рассказали, как протеин помогает побороть постковид

Как поступать в таких случаях и чем вообще полезен протеин для восстановления после COVID-19, на сайте Приморского отделения Роспотребнадзора рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Маргарита Провоторова.

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