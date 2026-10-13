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A7 запускает собственный глобальный сервис международных платежей

A7 запускает собственный глобальный сервис международных платежей

Компания А7 запустила глобальный сервис A7 International, позволяющий оплачивать счета цифровыми активами с получением средств контрагентами в виде обычных банковских переводов.

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