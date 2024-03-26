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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монфис о том, как Алькарас закрывает корт: «Вообще не могу его пробить. Это безумие»

Монфис о том, как Алькарас закрывает корт: «Вообще не могу его пробить. Это безумие»

Француз обменялся репликами с тренером по ходу третьего круга в Майами. ГМ: «Нужны очень мощные удары.

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