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Царьград

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Independent: магнитный полюс Земли замедлил движение в сторону России

Independent: магнитный полюс Земли замедлил движение в сторону России

Северный магнитный полюс планеты за последние пять лет снизил скорость до 25 км/год.За последние пять лет скорость движения северного магнитного полюса к территории Сибири упала примерно до 25 километров в год.

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