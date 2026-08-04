Драпатый поручил найти следы создания заградотрядов в составе 225-го ОШП 225-й отдельный штурмовой полк проверят на создание в своём составе загр.
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Драпатый поручил найти следы создания заградотрядов в составе 225-го ОШП 225-й отдельный штурмовой полк проверят на создание в своём составе загр.
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