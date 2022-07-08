"Адская поездочка": "сюрприз" поджидает водителей Владивостока на важном мосту

"Адская поездочка": "сюрприз" поджидает водителей Владивостока на важном мосту

Водителей Владивостока поджидает "сюрприз" на важном мосту. Пока важный на Второй Речке мост ждёт капитального ремонта, на дороге множатся ямы и неровности.

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