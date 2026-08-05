Гинеколог Бекова раскрыла витамины для здоровья будущих матерей

Врач акушер-гинеколог Мадина Бекова сообщила о важности витаминов для репродуктивного здоровья. Фолиевая кислота, витамин D, йод и железо играют ключевую роль в развитии плода и поддержании здоровья матери, уточняет эксперт.
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