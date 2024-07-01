Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

443 подписчика

А как древние люди изготавливали медные инструменты? Не в магазине же покупали?

А как древние люди изготавливали медные инструменты? Не в магазине же покупали?

﻿﻿Правильно, не в магазине. Редактор Anthropogenic.ru Александр Соколов только что посетил Уральский историко-археологический музей и сделал несколько интересных фотографий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх