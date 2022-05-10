«Не ушла от меня к нему»: Владимир Дантес прокомментировал новый роман Нади Дорофеевой

Два месяца назад Владимир Дантес и Надя Дорофеева сообщили публике о том, что они разводятся. Артисты были вместе 11 лет, шесть из которых состояли в официальном браке.
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