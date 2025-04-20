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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Демар Дерозан избил болельщика в суши-баре

Демар Дерозан избил болельщика в суши-баре

Дерозан посетил суши-бар Yume Sushi в Калабасасе. Там к нему подошел агрессивный болельщик, который направил телефон с включенным фонариком прямо в лицо игроку.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!
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14 час.
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