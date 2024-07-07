«Отправляет Путина в отставку и призывает заняться земледелием»: Заявления сенатора Федорова

Первый президент Чувашии отправляет в отставку президента России Владимира Путина. Действующий сенатор Совета Федерации, и бывший президент Чувашской Республики Николай Фёдоров выступил на праздновании Акатуя в Чебоксарах.
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