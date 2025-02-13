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Лолита записала экстренное видео: Новый концерт отменен за 2 дня. Виновата Русская община. Владелец зала «не хочет ее видеть»

Лолита записала экстренное видео: Новый концерт отменен за 2 дня. Виновата Русская община. Владелец зала «не хочет ее видеть»

Avia.pro - СМИ Вопрос: Что же случилось с концертом Лолиты в Томске?Ответ: «Представьте, — начинает свой рассказ один из организаторов, — всего за два дня до запланированного выступления Лолиты нам сообщили, что концерт отменён.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Неужели она не понимает, что ее не хотят слушать и видеть, развратная, пошлая, наглая хохлушка.
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10 час.
O
Olga
Пенсионерку Лолиту гонят в двери, она лезет в окно... Не хотят её видеть и слышать в российских городах. Сидела бы дома на пенсии и вязала бы варежки. А она по голым вечеринкам в неглиже по полу ползает в 60 лет. На сцену в непристойном виде выходит. Смотреть противно. И потом хочет, чтобы на её концерты кто-то ходил? Она же сказала в интервью, что нужно &quot;потреблять москалей&quot;, чего же она после этого ожидала?
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9 час.
ИН
Ирина Некрасова
Прочитала, что в Красноярске на ее концерте был полный зал. Как же зрителям нужно не уважать себя, чтобы позволять &quot;потреблять&quot; себя этой наглой бабище, которой не зазорно принародно оголять свои безобразные телеса, и заползая на карачках &quot;не в те двери&quot;, и стоя на сцене перед целым залом! У нее - ни стыда, ни совести, одни деньги на уме, а у ее аудитории - ни самоуважения, ни принципов и память до неприличия короткая.
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2 час.
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