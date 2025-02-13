Лолита записала экстренное видео: Новый концерт отменен за 2 дня. Виновата Русская община. Владелец зала «не хочет ее видеть»

РМ Раиса Мелькумова Неужели она не понимает, что ее не хотят слушать и видеть, развратная, пошлая, наглая хохлушка.

O Olga Пенсионерку Лолиту гонят в двери, она лезет в окно... Не хотят её видеть и слышать в российских городах. Сидела бы дома на пенсии и вязала бы варежки. А она по голым вечеринкам в неглиже по полу ползает в 60 лет. На сцену в непристойном виде выходит. Смотреть противно. И потом хочет, чтобы на её концерты кто-то ходил? Она же сказала в интервью, что нужно "потреблять москалей", чего же она после этого ожидала?