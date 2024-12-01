Работающим пенсионерам посоветовали оформлять самозанятость: причины

МОСКВА, 1 декабря, ФедералПресс. После достижения пенсионного возраста многие россияне продолжают трудовую деятельность, но, оформляя трудовой договор или договор гражданско-правового характера, они уже не могут претендовать на пенсию.
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