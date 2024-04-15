200 спасателей из Мангистау задействованы в работе по ликвидаци ЧС в затопленных областях

Всего для борьбы с паводками в Актюбинской, Западно –Казахстанской и Атырауской областях направлены силы и средства – это 200 сотрудников, 19 единиц техники, 7 единиц плавательных средств, 6 штук спасательных кругов, 2 квадрокоптер и 28 единиц мотопомпы.