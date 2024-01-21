В Восточном военном округе военнослужащие из числа молодого пополнения присягают на верность Отечеству

С принятием присяги военнослужащих поздравили командиры воинских частей и соединений. Также, представители командования подразделений рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути их соединений и воинских частей.
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