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Financial Times: На Западе придумали, как заморозить конфликт на Украине и объявить это победой

Financial Times: На Западе придумали, как заморозить конфликт на Украине и объявить это победой

Журналист издания «Financial Times» рассказал о замысле Запада, который придумал, как «заморозить» конфликт на Украине и объявить это «победой над Россией».

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