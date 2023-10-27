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Кадры запуска ракеты "Союз-2.1б" со спутниками Минобороны с космодрома Плесецк

Минобороны показало кадры запуска ракеты "Союз-2.1б с космодрома Плесецк в Архангельской области. Как сообщали в российском оборонном ведомстве, ракета выведет на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны.

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