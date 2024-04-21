Как не попасть на «промокшее яблочко»: эксперты раскрывают секреты выбора iPhone из ОАЭ Елена ГалицкаяПосле сильных дождей в Дубае, эксперты обратили внимание на возможные последствия для тех, кто заказывает технику, включая iPhone, из ОАЭ.