Как не попасть на «промокшее яблочко»: эксперты раскрывают секреты выбора iPhone из ОАЭ Елена ГалицкаяПосле сильных дождей в Дубае, эксперты обратили внимание на возможные последствия для тех, кто заказывает технику, включая iPhone, из ОАЭ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии