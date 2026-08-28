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Спас Нерукотворный: что это за праздник и как правильно его провести

Спас Нерукотворный: что это за праздник и как правильно его провести

Ореховый Спас – народно-христианский праздник, который каждый год отмечают 29 августа. Есть и другие названия: Спас Нерукотворный, Хлебный Спас, Спас на холсте, Холщовый Спас.

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