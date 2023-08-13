"Даже хорошие отношения не повод для того, чтобы проводить такие массовые проверки".

Александр Гребнев

Это правда почему наши инспектора не ездят в другие страны пусть всех забирают обратно и кормят дома а там работы нет денег нет а кушать хочется раз приехали ведите себя по человечески и слова вам не скажет плохого русский народ не надо пальцы гнуть и устанавливать свои порядки комиссия по защите своих мальчиков приехала