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"Даже хорошие отношения не повод для того, чтобы проводить такие массовые проверки".

"Даже хорошие отношения не повод для того, чтобы проводить такие массовые проверки".

Зачем к мигрантам в Россию едут инспектора? В Минтруда Таджикистана сообщили, что в крупные города России приедут с инспекцией представители республики.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Это правда почему наши инспектора не ездят в другие страны пусть всех забирают обратно и кормят дома а там работы нет денег нет а кушать хочется раз приехали ведите себя по человечески и слова вам не скажет плохого русский народ не надо пальцы гнуть и устанавливать свои порядки комиссия по защите своих мальчиков  приехала
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12 час.
В С
Под сраку этому Рахмону ! Унижаемся.
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5 час.

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