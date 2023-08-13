"Даже хорошие отношения не повод для того, чтобы проводить такие массовые проверки".
Зачем к мигрантам в Россию едут инспектора?
В Минтруда Таджикистана сообщили, что в крупные города России приедут с инспекцией представители республики.
Комментарии
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Это правда почему наши инспектора не ездят в другие страны пусть всех забирают обратно и кормят дома а там работы нет денег нет а кушать хочется раз приехали ведите себя по человечески и слова вам не скажет плохого русский народ не надо пальцы гнуть и устанавливать свои порядки комиссия по защите своих мальчиков приехала
Под сраку этому Рахмону ! Унижаемся.
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