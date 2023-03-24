Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а каким местом камуноиды относят себя к Илье Муромецу, князю Владимиру, Алеше Поповичу? ...или они тоже камунизды, по...Депутат КПРФ Обух...
  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...

Легков об обвинениях в допинге: «Поначалу казалось, что это розыгрыш. Какие-то «дюшесы», «чивасы», я вообще не понимал, о чем речь»

Александр Легков рассказал о том, как воспринял обвинения в допинге в 2017-м. – Что у тебя творилось в душе, когда победу в Сочи-2014 попытались отобрать? Помню, ты пришел на пресс-конференцию с огромной папкой допинг-тестов чуть не за всю твою карьеру.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх