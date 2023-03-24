Легков об обвинениях в допинге: «Поначалу казалось, что это розыгрыш. Какие-то «дюшесы», «чивасы», я вообще не понимал, о чем речь»

Александр Легков рассказал о том, как воспринял обвинения в допинге в 2017-м. – Что у тебя творилось в душе, когда победу в Сочи-2014 попытались отобрать? Помню, ты пришел на пресс-конференцию с огромной папкой допинг-тестов чуть не за всю твою карьеру.