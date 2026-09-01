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Царьград

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Минцифры утвердило список для LTE в малонаселенных пунктах 2027

Минцифры утвердило список для LTE в малонаселенных пунктах 2027

Минцифры РФ с 1 сентября утвердило приказ о совместном использовании базовых станций LTE в 76 населенных пунктах и вдоль 207 участков федеральных трасс в 2027 году.

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