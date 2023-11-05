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Глава Минздрава Чечни поздравил 15-летнего сына Кадырова с назначением главой СБ

Глава Минздрава Чечни поздравил 15-летнего сына Кадырова с назначением главой СБ

Чеченские политики поздравили 15-летнего Адама Кадырова с назначением на "ответственную должность". Как сообщили министр здравоохранения региона и командир спецполка МВД, Адам стал начальником службы безопасности главы Чечни.

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Комментарии
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МА
Мишка Анисимов
Клал Кадыров на Российские законы. Вовремя ВВП всё, что можно лижет вот и возомнил себя баем. Когда-то нам это аукнется !
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