Глава Минздрава Чечни поздравил 15-летнего сына Кадырова с назначением главой СБ

Чеченские политики поздравили 15-летнего Адама Кадырова с назначением на "ответственную должность". Как сообщили министр здравоохранения региона и командир спецполка МВД, Адам стал начальником службы безопасности главы Чечни.
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