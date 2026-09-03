Константин Богомолов будет преподавать в Академии Михалкова

Режиссер Константин Богомолов будет преподавать курс «Режиссура театра» в Академии кинематографического и театрального искусства имени народного артиста РСФСР Никиты Михалкова.
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