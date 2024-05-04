Гипермаркет "РемиСити" загорелся в Хабаровске. Об этом сообщает телеканал "360". На видео, опубликованных местными жителями в социальных сетях, видно, что из гипермаркета поднимаются высокие столбы черного дыма.
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