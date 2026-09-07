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Новый мост на границе России и КНДР: какие возможности он открывает

Новый мост на границе России и КНДР: какие возможности он открывает

Новый автомобильный мост через реку Туманную на границе России и КНДР создаст дополнительные возможности для роста грузовых и пассажирских перевозок между двумя странами, а также будет способствовать развитию торговли, производственной кооперации и туризма.

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