В Забайкалье поставили три вертолета санитарной авиации для пациентов

В Забайкальский край поставили три новых вертолета санавиации для перевозки пациентов.Помощник губернатора по социальным вопросам Сергей Базаров в своем Telegram-канале сообщил, что национальная служба санитарной авиации увеличила их численность в нашем регионе до четырех.