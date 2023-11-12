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Царьград

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В Забайкалье поставили три вертолета санитарной авиации для пациентов

В Забайкалье поставили три вертолета санитарной авиации для пациентов

В Забайкальский край поставили три новых вертолета санавиации для перевозки пациентов.Помощник губернатора по социальным вопросам Сергей Базаров в своем Telegram-канале сообщил, что национальная служба санитарной авиации увеличила их численность в нашем регионе до четырех.

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