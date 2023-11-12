В Забайкалье поставили три вертолета санитарной авиации для пациентов

В Забайкальский край поставили три новых вертолета санавиации для перевозки пациентов.Помощник губернатора по социальным вопросам Сергей Базаров в своем Telegram-канале сообщил, что национальная служба санитарной авиации увеличила их численность в нашем регионе до четырех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии