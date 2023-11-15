РНКБ предоставил финансирование ГК «Севэнерго» в размере 4 млрд рублей

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) открыл для ГК «Севэнерго» кредитный лимит на сумму 4,05 млрд рублей. В рамках лимита предоставлены инвестиционные кредиты сроком на 10 лет и кредиты на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности сроком на 3 года.