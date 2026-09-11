Мошенники начали предлагать пожилым россиянам схему с удвоением пенсионных накоплений

В Госдуме предупредили новой мошеннической схеме с пенсионными накоплениями. Злоумышленники звонят пожилым людям от имени государственных структур или финансовых организаций и предлагают присоединиться к "государственной программе", которая якобы позволяет быстро увеличить сбережения вдвое.