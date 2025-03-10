Депутаты ВСНП внесли 269 законодательных инициатив на рассмотрение ежегодной сессии

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- По состоянию на полдень субботы, крайний срок для внесения законодательных инициатив на текущей 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, депутаты ВСНП внесли 269 таких инициатив.
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