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Китай

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Депутаты ВСНП внесли 269 законодательных инициатив на рассмотрение ежегодной сессии

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- По состоянию на полдень субботы, крайний срок для внесения законодательных инициатив на текущей 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, депутаты ВСНП внесли 269 таких инициатив.

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