«Уорриорз» рассчитывают обменять два пика на игрока уровня стартовой пятерки

«Голден Стэйт» имеет в своем распоряжении 7-й и 14-й пики драфта-2021. Как сообщает San Francisco Chronicle, план А «Уорриорз» состоит в том, чтобы обменять лотерейные пики на игрока уровня стартовой пятерки в расцвете сил.