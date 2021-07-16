«Уорриорз» рассчитывают обменять два пика на игрока уровня стартовой пятерки

«Голден Стэйт» имеет в своем распоряжении 7-й и 14-й пики драфта-2021. Как сообщает San Francisco Chronicle, план А «Уорриорз» состоит в том, чтобы обменять лотерейные пики на игрока уровня стартовой пятерки в расцвете сил.
Популярные статьи
- Игорь Кобзарь: «Даже при счете 20:16 в пользу США в четвертой партии верили, что сможем догнать и победить»
- Виталий Минаков выдвигается в депутаты Госдумы: «Этот бой под названием выборы я тоже планирую выиграть»
- «Самая большая награда – любовь и уважение соотечественников». Космонавты МКС обратились к российским олимпийцам
Свежие комментарии