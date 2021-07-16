Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

«Уорриорз» рассчитывают обменять два пика на игрока уровня стартовой пятерки

«Голден Стэйт» имеет в своем распоряжении 7-й и 14-й пики драфта-2021. Как сообщает San Francisco Chronicle, план А «Уорриорз» состоит в том, чтобы обменять лотерейные пики на игрока уровня стартовой пятерки в расцвете сил.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх