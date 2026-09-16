Юрист Костин: есть случаи, когда жильца нельзя выселить из проданной квартиры

В России квартиры могут продавать вместе с жильцами, у которых есть право на постоянное проживание. О том, как возникает такое право и почему покупатель может столкнуться с проблемами, РИАМО рассказал руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым