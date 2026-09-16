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Юрист Костин: есть случаи, когда жильца нельзя выселить из проданной квартиры

Юрист Костин: есть случаи, когда жильца нельзя выселить из проданной квартиры

В России квартиры могут продавать вместе с жильцами, у которых есть право на постоянное проживание. О том, как возникает такое право и почему покупатель может столкнуться с проблемами, РИАМО рассказал руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

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