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Татар-информ

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«Это дань уважения»: Минниханов и Метшин открыли в Казани памятник Учителю

«Это дань уважения»: Минниханов и Метшин открыли в Казани памятник Учителю

В Казани сегодня открыли памятник Учителю. Он установлен в одноименном сквере возле Дома учителя. В торжественном открытии скульптуры приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и педагоги республики.

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