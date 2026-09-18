«Это дань уважения»: Минниханов и Метшин открыли в Казани памятник Учителю

В Казани сегодня открыли памятник Учителю. Он установлен в одноименном сквере возле Дома учителя. В торжественном открытии скульптуры приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и педагоги республики.