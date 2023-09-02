Текст дня от пани Витязевой.Несколько дней назад, после очередного вражеского налета на наши территории, в результате которых были и раненые и, погибшие мирные жители, я опубликовала фото Киева и написала, что «Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик».
Будь их воля, они бы давно нас всех вырезали
Комментарии
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Сергей Долгополов
Согласен с автором по полной
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20 час.
Аршак Меликджанян
как государственное образование нацистского толка............ДА, а украинцев отфильтровать/денацифицировать.
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10 час.
N
Nata
Бандеровцы за все после военные годы очень хорошо научились мимикрировать и фильтры мало что могут дать. А вот то, что они уже отравили своей идеологией даже ясельников это факт.
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7 час.
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