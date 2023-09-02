Страна и люди

9 809 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    В этом весь ужас.Паника на америка...
  • Астон Мартин
    интересно а урановые сердечники в снарядах из какого урана изготовляются ???🤔Урановая зависимо...
  • Николай
    Сегодня - абсолютно АНАЛОГИЧНАЯ ситуация И, соответственно, её РЕШЕНИЕ!!!"Не нравится – во...

Будь их воля, они бы давно нас всех вырезали

Текст  дня  от  пани Витязевой.Несколько дней назад, после очередного вражеского налета на наши территории, в результате которых были и раненые и, погибшие мирные жители, я опубликовала фото Киева и написала, что «Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Долгополов
Согласен с автором по полной
Ответить
20 час.
Аршак Меликджанян
как государственное образование нацистского толка............ДА, а украинцев отфильтровать/денацифицировать.
Ответить
10 час.
N
Nata
Бандеровцы за все после военные годы очень хорошо научились мимикрировать и фильтры мало что могут дать. А вот то, что они уже отравили своей идеологией даже ясельников  это факт.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх