Стало известно о разногласиях среди сторонников Трампа

Business Insider: у сторонников Трампа возникли разногласия из-за иммиграции Разногласия во взглядах на иммиграционную политику будущей американской администрации привели к расколу в рядах сторонников избранного президента США Дональда Трампа.
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