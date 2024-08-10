Адвокат сообщил о нахождении фигурантов дела генерала Шамарина под стражей

Двое обвиняемых по делу заместителя главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина — Алексей Высокой и Елена Гришина — находятся под стражей, несмотря на явку с повинной, рассказал ТАСС адвокат одного из фигурантов Кирилл Кудымов.