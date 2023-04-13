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Российские войска сорвали на Купянском направлении три ротации ВСУ

Российские войска сорвали на Купянском направлении три ротации ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил России полковник Сергей Зыбинский в четверг заявил, что российские подразделения сорвали на Купянском направлении три ротации ВСУ.

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