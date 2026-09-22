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Царьград

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В Киселевске женщина выплатит 500 тысяч сбитому подростку

В Киселевске женщина выплатит 500 тысяч сбитому подростку

В Киселевске 37-летняя женщина на «Киа Рио» при повороте выехала на встречную полосу и сбила несовершеннолетнего мотоциклиста, который получил перелом ноги.

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