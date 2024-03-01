«Они вас обдерут как липку»

За месяц до начала Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске разразился громкий скандал. Российские участники «UGRA SKI» пожаловались губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой на дискриминацию со стороны ее регионального правительства, из-за того, что с них берут деньги за участие, а с иностранцев нет.