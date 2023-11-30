Фигуристка Медведева высказалась о смене гражданства спортсменами

В фигурном катании действуют иные по сравнению с футболом принципы, сказала фигуристка Евгения Медведева, комментируя совет главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина игрокам уезжать в другие страны, чтобы не вариться здесь в собственном соку.
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