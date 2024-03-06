Эксперт предсказал судьбу брака принца Гарри и Меган

Принц чрезвычайно заинтересован в примирении с королевской семьей. Эксперт считает, что Гарри нужно срочно мириться со своей семьей LEGION-MEDIAХотя принц Гарри и Меган Маркл не устают заверять, что они безоблачно счастливы друг с другом, что их жизнь в Америке складывается наилучшим образом, а перспективы еще лучше, их утверждения вызывают серьезные сомнения.