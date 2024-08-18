Певица Алсу сообщила, что планирует выпустить новые песни

Певица Алсу сообщила в Instagram, что в скором времени вернется к работе. "Зарядилась солнечной энергией, наполнилась новыми силами и вдохновением! Жду встречи с вами, чешутся ручки поскорее приступить к работе!" — поделилась артистка.
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